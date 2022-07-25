شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسي لباريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن محاولات إدارة فريق باريس سان جيرمان للاستعانة بطبيب نفسي للاعبين بسبب الخروج المتكرر من مباريات دوري أبطال أوروبا كل عام خاصة بعد الخسارة الموسم الماضي من ريال مدريد.

ليكيب تكشف خطة الإدارة لحل أزمة باريس سان جيرمان النفسية

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن نادي باريس سان جيرمان يفكر في الاستعانة بطبيب نفسي حتى يتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم من التغلب على فتراتهم الصعبة والإيمان بقدراتهم لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن لاعبي باريس سان جيرمان قد عاشوا فترات صعبة خاصة عقب الهزيمة على يد ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والخروج مبكرا خاصة بعد أن كانوا قريبين من مواصلة المشوار نحو البطولة التي كانوا يحلمون وما زالوا يحلمون بالفوز بها.

وتعتقد إدارة الفريق الفرنسي أن اللاعبين لايزالوا يحتاجون لبعض الخبرات خاصة القوة العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة التي يتعرضون لها خاصة في دوري أبطال أوروبا.

خروج باريس سان جيرمان المتكرر من دوري أبطال أوروبا

وعانى الفريق كثيرا بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا المتكرر حيث كانت البداية في 2019 عندما تم إقصاء الفريق على يد مانشستر يونايتد في مفاجأة كانت مدوية كذلك في العام الحالي أمام ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة الشهيرة بان إدارة باريس سان جيرمان بدأت تفكر في الاستعانة بطبيب نفسي للاعبي الفريق الأول من أجل تجنب مثل تلك الحالات التي حدثت في الشهور الماضية، وسيكون مرافقًا للفريق في أي مكان لتعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين.

وأختتمت الصحيفة بأن المسئولين داخل الإدارة في باريس سان جيرمان ترى أن الفريق سيصبح أقوى في دوري أبطال أوروبا مع وجود هذا الطبيب لتفادي مثل هذه الليالي المظلمة كما حدث أمام ريال مدريد.

وعلى صعيد لاعبي فريق باريس سان جيرمان فقد أكدت بعض التقارير الصحفية أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يرغب في الرحيل والعودة من جديد لصفوف برشلونة الإسباني.

وتؤكد الصحف الإسبانية على وجود اهتمام كبير من جانب إدارة برشلونة لمحاولة استعادة اللاعب.