شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر استثمارا فى الدورى المصرى.. لاعبو إنبى على ردار أندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعاقد مع لاعبين جدد أو الاستغناء عن البعض الآخر، هو حال الأندية المصرية في فترة الميركاتو، سواء الشتوى أو الصيفى، لتدعيم صفوف الفريق، ووضع ملامح وخريطة الأندية.

ومع اقتراب الميركاتو الصيفى هناك عدد من الأندية التي تضم بين صفوفها مواهب كثيرة، يمكن استثمارها ، في الإعارة أو البيع ، في ظل وجود بدائل قوية ، تحل محلها، و تساهم في زيادة الربح المادى للأندية ، مع عدم الإضرار بقوام الفريق، وعلى رأس هذه الأندية هو فريق إنبى .

يضم فريق إنبى بين صفوفه عدد من اللاعبين المميزين الذين نجحوا في خطف أنظار الأندية الأخرى ، و التهافت على ضمهم في الموسم الجديد ، وحال التفكير في بيعهم أو أحدهم ، فهناك البدائل الجاهزة في الفريق سواء على مقاعد البدلاء أو صفوف الناشئين الذى يضم عدد كبير من المواهب .

ومن أبرز لاعبى إنبى جون ايبوكا ، ومصطفى شلبى ، بالإضافة إلى مصطفى شكشك .

دخل مصطفى شكشك لاعب خط وسط انبى دائرة اهتمام أكثر من فريق لضمه و تدعيم الفريق بخدماته ، في ظل المستوى الذى يظهر به مع فريقه ، ومن بين هذه الأندية الزمالك ، حيث تردد في الفترة الأخيرة دخول الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب ، وهو ما لم يتم إعلانه حتى الان .

وينضم جون إيبوكا لاعب إنبى إلى قائمة اللاعبين المطلوبين في الدورى ، حيث دخل الأهلى و الزمالك وبيراميدز في مفاوضات جادة لضمه لصفوف أحدهم ، إلا أن الأهلى انسحب من الصفقة في ظل رغبة المدير الفني التعاقد مع لاعب أجنبى ، بالإضافة إلى كشف أكثر من مصدر حصول الزمالك على توقيع اللاعب ويتبقى ان تأخذ المفاوضات الطرق الرسمية .

مصطفى شلبى اسم تردد كثيرا في الساحة الرياضية بعد انباء توقيعه للأهلى، وسط تصريحات رئيس النادى البترولى أن اللاعب باق مع انبى 4 مواسم قادمة ، ويعد مصطفى شلبى من أهم لاعبى انبى في الفترة الحالي ، في ظل المستوى الذى يظهر به مع الفريق في المباريات .