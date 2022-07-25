شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يقسم مباريات الدورى على معاونيه الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول أغسطس وحضور المباريات .

وسافر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا إلى البرتغال بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر لانهاء المتعلقات الخاصة بهم و العودة نهاية الاسبوع المقبل للقاهرة.

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تقريرًا شاملًا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وتولى فيتوريا رسميًا قيادة المنتخب المصري، حيث قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قبل أن يسافر إلى البرتغال، على أن يعود مطلع شهر أغسطس المقبل لبدء مهام عمله.

وينتظر المدير الفني للمنتخب المصري خلال الأيام المقبلة جميع المعلومات المتعلقة بلاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وفي مقدمتها منتخبي الشباب والناشئين.

ويخوض منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر منافسات كأس العرب للشباب في المملكة العربية السعودية، وهزم نظيره العماني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في البطولة، كما يتأهب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب وسط جماهيره العام المقبل، وهي البطولة ذاتها المؤهلة لكأس العالم للشباب.