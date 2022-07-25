شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلي المتبقية فى الدورى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى 10 مباريات خلال الأيام القادمة، وهى اللقاءات المتبقية له في رحلته نحو ختام بطولة الدورى، والتي تحسم نتائجها بطل النسخة الجارية من البطولة المحلية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة ، بعد أن خاض 26 مباراة ، فاز في 15، وتعادل في 6، بينما خسر في 3 مواجهات.

وجاء موعد مباريات الأهلي المتبقة في البطولة كالتالى ..

الأهلى ومصر المقاصة 27 يوليو

الأهلى والمقاولون 30 يوليو

الأهلى وفاركو 2 أغسطس

الاهلى والاتحاد 6 أغسطس

الأهلى والمصرى 10 أغسطس

الأهلى والإسماعيلي 21 أغسطس

الأهلى وإيسترن كومباني 20 أغسطس

الأهلى وإنبي 23 أغسطس

الأهلى وطلائع الجيش 26 أغسطس

الأهلى وسيراميكا 29 أغسطس