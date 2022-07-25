شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الاتحاد السكندرى والطلائع من القاهرة للإسكندرية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا لنادى الاتحاد السكندرى بالموافقه على نقل مباراه طلائع الجيش من ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ28 والمقرر لها الأحد المقبل.

وجاء القرار بناء على طلب مسئولي طلائع الجيش حيث فضل طارق العشرى المدير الفنى للفريق إقامة معسكر بالإسكندرية لمدة 10 أيام ويخوض خلالها مباراة فاركو يوم 28 من الشهر الجارى بملعب الإسكندرية بالجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان من المقرر أن يلاقى فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل الموافق 31 من الشهر الجارى على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة وعقب ذلك يلاقى المصرى البورسعيدى يوم 4 أغسطيس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليطلب فريق الطلائع إقامة مباراة الاتحاد بالإسكندرية بدلا من القاهرة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة حيث فاز فى 9 مباريات و تعادل فى 11 مباراة و خسر فى 6 مباريات.