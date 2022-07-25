شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتية يطبق تقنية الـ"var" فى منطقة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولي منطقة الشرقية للكاراتيه بتطبيق تقنية الفيديو " var" من خلال بث تجريبى لتصوير البطولات المعتمدة للمساهمة في تطوير المسابقات .

ومن المقرر أن يتم تطبيق الفكرة بشكل رسمي بدءا من الموسم الجديد 2022/2023 ، حيث يتم بحث الاعتراضات بالإضافة إلى نظام تسجيل النقاط والإنذارات .

وجاءت الفكرة من خلال دورة صقل الحكام فى منطقة الشرقية ، على أن يتم العمل بها في الموسم المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للكاراتيه و التى تقام يومى 29 و 30 يوليو الجارى ، تلقى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، موافقة 9 دول حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة العربية التى تقام بالقاهرة يومى 29 و 30 يوليو الجارى.

الدول التي أكدت مشاركتها هي تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.