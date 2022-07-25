شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام يخسر فى ربع نهائى بطولة العالم للمصارعة بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد عصام لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة ، أمام لاعب أذربيجان بنتيجة 5/1 ، في ربع نهائي بطولة العالم التي تقام بإيطاليا.

وكان محمد عصام قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 7/7 بأفضلية النقاط، وهو ما أهله لربع النهائي أمام بطل أذربيجان .

يذكر أن سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة توجت بالميدالية البرونزية فى بطولة الرانك الدولية التى أقيمت بتونس، بعد الفوز على لاعبة ألمانيا فرانسى بنتيجة 3/1.

وجاءت منافسة سمر على البرونزية بعدما خسرت أمام الأمريكية فانكوفا بنتيجة 6/10 ، فى قبل النهائي.

وتأهلت سمر إلى قبل النهائي بعد الفوز على لاعبة أمريكا بنتيجة 10/9 ، فى ثانى مباريات بطولة الرانك ، ومن قبلها الفوز على لاعبة ألمانيا.