شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجدد لحارسه خالد وليد لمدة موسمين استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز في التجديد لحارس مرمى الفريق خالد وليد لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، للمشاركة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بمعسكر مغلق بالقاهرة، والممتد لنهاية يوليو الجاري، ومن المقرر أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية مطلع أغسطس المقبل.

يذكر أن نادي أسوان نجح في ضم الرباعي، ماليك ايفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، فضلا عن ضم الحارس محمد الغندور إعارة من الإنتاج الحربي لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية ثلاثة مواسم، وكذلك اللاعب المغربي احمد بلحاج لاعب ريال سرقسطة السابق.