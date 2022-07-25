شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. على حازم بطل الجودو: بحب البيتزا وكان نفسى أكون لاعب كرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو على حازم بطل منتخب الجودو والحاصل على الكثير من البطولات و الميداليات .



حازم بطل الجودو

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم ، لكن ده قبل ممارستى للرياضة، لأن الرياضة واخدة كل وقتى.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا خالص، مليش فى المطبخ أصلا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

البيتزا بكل أنواعها.



بطل الجودو





من نجمك المفضل من الممثلين؟

عادل إمام، مفيش حد بينافسه.

من مطربك المفضل؟

مفيش حد مفضل، لكن فى اغانى بحب اسمعها.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

شيكابالا لأنى زملكاوى.



على حازم





لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

كنت اتمنى أكون لاعب كرة قدم.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال مناسب أكتر للرياضيين.