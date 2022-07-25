شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط توقعات كبيرة.. نادي بايرن ميونخ يستقر على بديل النجم ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يملك يوليان ناغلسما المدير الفني لبايرن ميونخ، توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماتيس تيل، لكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الوقت للتطور.

بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين، لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عامًا، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.

وقال يوليان عقب خسارة البايرن أمام مانشستر سيتي وديًا 0/1: "إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي، يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين".

وتابع: "نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين، أثق في تيل أن يصبح يومًا يسجل 40 هدفًا في الموسم مثل ليفاندوفسكي، الذي انضم مؤخرًا لبرشلونة، ولكنه إذا سجل 10 أهداف هذا الموسم، سنكون سعداء".

وكان ليفاندوفسكي رفض استكمال موسمه الأخير مع البايرن، وتمسك بالرحيل إلى برشلونة، ليبدأ البولندي المخضرم رحلة جديدة رفقة الفريق الكتالوني.

يملك جوليان ناجلسمان، المدير الفني لبايرن ميونخ، توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماثيس تيل، لكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عاما الوقت للتطور.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين، لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عاما.

وسيوقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.

وقال ناجلسمان عقب خسارة بايرن أمام مانشستر سيتي (1-0) وديا: "إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي. يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين".

وعن المقارنة بين اللاعب الشاب والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق، قال ناجلمسان "إنه ليس بديلا لروبرت، وهذا طبيعي في مثل عمره".

وأضاف: "نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين".

وقال إنه يثق في تيل لكي "يسجل يوما 40 هدفا في الموسم مثل ليفاندوفسكي، الذي انضم مؤخرا لبرشلونة"، ولكنه قال "إذا سجل 10 أهداف هذا الموسم، سنكون كلنا سعداء".

وربطت وسائل الإعلام بايرن ميونخ بالتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام، كبديل محتمل لليفاندوفسكي، رغم أن النادي تعاقد بالفعل مع ساديو ماني من ليفربول، ويبدو أن الفريق سيلعب بشكل مرن في الهجوم دون وجود مهاجم صريح.

وتعاقد بايرن أيضا مع ماتياس دي ليخت وريان جرافنبراخ ونصير مزراوي.