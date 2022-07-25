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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهل فريق ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد بمواجهة غريمه برشلونة في كلاسيكو إسباني ودي انتهى لصالح الأخير 1-0.

كيف استهل فريق ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد؟



يذكر أن ريال مدريد يستهل مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة آينتراخت فرانكفورت الإسباني على لقب كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس المقبل في فنلندا.



ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي، فإن ليفربول كان سيحصل على مكافأة مالية قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني، من قبل شركة "نايكي" الأمريكية الراعية لملابس الفريق، حسب العقد المبرم بين الطرفين، حال تتويجه بثنائية البريميرليج وأبطال أوروبا.



من ناحية أخرى، بدأ ليفربول التخطيط لجولته التحضيرية الخاصة بصيف 2023، حيث لا يتوقع أن تكون في آسيا وأوروبا مثلما حدث هذا العام.

وأشار موقع "ذا أتلتيك" إلى أن ليفربول بدأ يتفاوض على أن تكون جولته التحضيرية لصيف 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غياب عدة سنوات.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل على كأس الدرع الخيرية في افتتاح الموسم الكروي الإنجليزي.

لا تزال ثورة التصحيح التي يقودها كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان مستمرة منذ توليه المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويستعد سان جيرمان لانطلاقة الموسم المقبل، حيث سيلعب يوم 31 يوليو/ تموز الجاري أمام نانت على لقب كأس السوبر الفرنسي.

كما أعاد الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، الوشم الخاص بسيرخيو بوسكيتس لاعب وسط البارسا إلى الأضواء.

وأثناء المشادة التي حدثت في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، أمسك بوسكيتس بقميص البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم الميرينجي ليظهر جليا صورة الوشم المكتوب بالعربية على ذراعه ويتضمن عباراة: "شيء لك.. الحياة في بلدي".



الوشم يظهر على ذراع لاعب وسط إسبانيا المخضرم منذ سنوات طويلة، وهو يرتبط بجده لوالدته بعلاقة خاصة للغاية.

و كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن مفاجأة لجماهير فريقه بعد ساعات قليلة من الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد، فجر الأحد.

والتقى الفريقان في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش استعداداتهما لانطلاقة الموسم الجديد 2022-2023.

تشافي هيرنانديز تحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة، في تصريحات نقلها موقع "barca universal" الإسباني، وقال: "لن نتوقف عن دعم هذا الفريق".

وأضاف: "أمامنا متسع من الوقت، وسنعمل على عقد صفقات جديدة لدعم تشكيلة الفريق بالكامل، وسنبذل قصارى جهدنا في ذلك".

وعن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، رد تشافي بقوله "الشوط الأول كان رائعا، لكن الشوط الثاني كان معقدا".

واستدرك: "لكنني بشكل عام أشعر بالرضا بعد الفوز، رغم أننا عانينا قرب النهاية".

وأتم بقوله: "هنا في برشلونة لا يوجد مباراة ودية وأخرى رسمية، نخوض كافة المباريات بهدف الفوز خاصة أمام ريال مدريد".