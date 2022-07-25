شكرا لقرائتكم خبر عن لوبو يُشيد بأداء الشناوى بعد ثنائية الأهلى فى الجونة.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثني باولو لوبو مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة الجونة أمس بالدوري.

وأكد لوبو أن مستوى الشناوي في مباراة الجونة كان مُتميز وتعامل بشكل جيد مع الأختبارات التى تعرض لها طوال اللقاء ، وأنقذ أنفراد مُحقق قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

وأوضح مدرب حراس الأهلي أن الشناوي كان له دور مؤثر في فوز الفريق أمام الجونة بعدما أظهر نشاط ولياقة في التعامل مع الأختبارات التى تعرض لها على مدار شوطي المباراة.

وفاز الأهلي على الجونة بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت أمس في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد ، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز .