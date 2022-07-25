شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يدخل حسابات سواريز فى مباراة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة المقاصة المقبلة في بطولة الدوري بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ودخوله قائمة مباراة الجونة التى أقيمت أمس.

وغاب ميكيسوني عن تدريبات ومباريات الأهلي منذ أوائل مايو الماضي حينما تعرض للأصابة في الرباط الداخلي للركبة قبل مباراة الفريق أمام وفاق سطيف بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد اللاعب الموزمبيقي لقائمة الأهلي في مباراة الجونة وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي أقيم أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز والذي إنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.

ويرغب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي الإستعانة بـ لويس ميكيسوني الذي لم يشارك حتى الأن مع سواريز حيث تولى الأخير مسئولية تدريب الفريق مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتشير الدلائل إلى أن المدير الفني للأهلي سيسعين بـ ميكيسوني في مباراة المقاصة المقرر لها بعد غد ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

ورغم عدم إعلان الأهلي عن حجم إصابة السولية حتى الأن إلا أن موسم اللاعب إنتهى تقريباً بسبب الإصابة التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها الساعات المقبلة.

ويخسر الأهلي خلال الفترة الحالية جهود عدد كبير من لاعبيه للأصابة حيث يغيب عنه ، كلاً من : محمد شريف ، بيرسي تاو ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، عمار حمدي وأخيراً عمرو السولية الذي أُصيب في مباراة الجونة أمس .