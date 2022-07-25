شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يسعى لحل أزمته مع النصر السعودى لحسم موقفه من العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق، لحل أزمته مع إدارة نادي النصر السعودي، خاصة بعدما سبق ووقع للنادى السعودى وحصل على مقدم التعاقد، ثم انقلبت الأمور رأسًا على عقب وتراجعت إدارة النصر عن إتمام التعاقد، وقررت ضم الكولومبي الدولي ديفيد أوسبينا.

ويحاول أبو جبل للوصول لحل مع إدارة النصر السعودي بعدما تسببوا في رحيله عن الزمالك، وبعدها يدرس الحارس العروض المحلية التي تلقاها من بعض أندية الدورى الممتاز.

ورحل أبو جبل عن الزمالك بعدما تنازل عن 2 مليون جنيه قيمة ما تبقي في تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويسعي الحارس فى الوقت الحالي لحل أزمته مع النصر السعودي لتحديد وجهته المقبلة.

ويعد الكولومبي الدولي ديفيد اوسبينا واحد من أشهر حراس المرمى في أوروبا، ويمتلك تجارب احترافية ناجحة مع عدد من الأندية الأوروبية أشهرها نادي أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وخاض أوسبينا 70 مباراة مع أرسنال خرجة منها بـ 27 كلين شيت شباك نظيفة، كما لعبى 103 مبارة مع نابولي الإيطالي وحقق خلالها 39 كلين شيت.

واجمالا وخلال مسيرته لعب أوسبينا 384 مباراة بمختلف الأندية التي دافع عن ألوانها خرج منها بـ 136 كلين شيت.

وتوج الكولومبي ديفيد أوسبينا بـ 6 ألقاب منها لقبين لبطولة كأس إنجلترا ، ولقب لكأس السوبر الإنجليزي، ولقب كأس إيطاليا مع نابولي.

كما حصد أوسبينا لقبين لبطولة الدوري الكولومبي مع فريق أتليتيكو ناسيونال.