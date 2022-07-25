شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد هاشم أمام الجونة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد هاشم قلب دفاع الفريق في مباراة الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام بيراميدز بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة فيوتشر التي فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

في سياق آخر، دخل عمر الوحش قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى نوبة بكاء شديدة قبل نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز التى أقيمت مساء الأحد على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 بمسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك بسبب شعوره بالمسئولية الكبيرة تجاه فريقه نظرًا للوضع الصعب الذى يتواجد فيه منذ بداية الموسم الجاري ولا يليق بإسم وشعبية النادي طوال تاريخه.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة من بيراميدز، لتتوقف سلسلة انتصاراته الأخيرة بعد الفوز على سموحه وفيوتشر، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة.

يذكر أن "الوحش" خرج قبل نهاية اللقاء بـ 8 دقائق متأثرا بالإصابة ليحل بدل منه محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش.