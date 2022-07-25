شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المقاولون يستعين بالزمالك لدراسة سموحة قبل مباراة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة في الدوري العام، وأخرها مباراة سموحة والزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة 26 ، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، قبل اللقاء المرتقب للمقاولون في الجولة 27.

وكان المقاولون العرب قد انتزع فوزاً مثيراً على غزل المحلة بهدف نظيف سجله فاروق نور الدين برأسية مميزة بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه على حساب المحلة في الوقت القاتل والأخير من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سموحة في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ستاد الأسكندرية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول في القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.