شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك المتبقية في الدورى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباريات الزمالك المتبقية .. مواجهات نارية تنتظر فريق الزمالك، في طريقه إلى نهاية بطولة الدورى للموسم الحالي 2021/2022، حيث يتبقى له 9 مواجهات يخوضها خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة ، بعد أن خاض 26 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة ، و تعادل في 3 ، و خسر 4 مباريات .

مباريات الزمالك المتبقية كالتالى ..

الزمالك و فيوتشر 28 وليو

الزمالك و بيراميدز 1 اغسطس

الزمالك و الجونة 5 أغسطس

الزمالك و المقاصة 8 أغسطس

الزمالك وفاركو 19 أغسطس

الزمالك و الاتحاد 23 أغسطس

الزمالك والمصرى 26 أغسطس

الزمالك وايسترن كومبانى 29 أغسطس

من ناحية أخرى، يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جهود إمام عاشور لاعب الوسط في مواجهة فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل، في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب إمام عاشور عن الزمالك في مواجهة سموحة أمس الأحد بسبب الايقاف بعد حصوله علي ثلاث بطاقات صفراء، علي ان يعود اللاعب لقائمة فريقه في مواجهة فيوتشر.

واستعان فيريرا بمباراة فيوتشر أمام البنك الأهلي التي فاز بها فيوتشر بنتيجة 4 / 1 l، كما حرص البروفيسور علي مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر التي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0، وذلك من أجل دراسة الخصم جيدًا والوقوف علي مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف.