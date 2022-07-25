شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر منافسات السلاح بتتابع السيدات فى بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب الخماسى الحديث، المكون من هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات السلاح لتتابع السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وجاء تصدر منتخب الخماسى برصيد 245 نقطة، واحتل منتخب إيطاليا المكون من لودوفيكا مونتيشيا وواليس ريناودو المركز الثاني برصيد 235 نقطة، فيما جاء المنتخب الأوكراني المكون من إريانا خوخلوفا و فاليريا بيرميكينا في المركز الثالث برصيد 230 نقطة.

وتستأنف المنافسات عصرا بإقامة مسابقة الفروسية تليها النقاط الإضافية للسلاح ثم السباحة و أخيرا الليزر - رن ويعقبه تسليم الجوائز للفائزين بالميداليات.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث علي ملاعب الاكاديمية العربية بمشاركة 43 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.