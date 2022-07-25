شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف مصر المقاصة قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، رحلة إستكشاف فريق مصر المقاصة، بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الاثنين الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

وطوى الجهاز الفني ملف مباراة الجونة التى أقيمت أمس ، الأحد، في الجولة 26 للمسابقة المحلية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ويتطلع سواريز لتجهيز لاعبي الأهلي معنوياً وفنياً للأرتباطات المقبلة.

وحرص ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق بشأن ضرورة التركيز في كل مباراة على حدة وإغلاق أي مباراة بمجرد إنتهاءها مع التعلّم من أخطاؤها فقط .

وتحدث المدرب البرتغالي مع لاعبي الأهلي عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباريات المقبلة التى شدد المدير الفني على ضرورة الأجتهاد فيها بشكل أكثر وعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحديداً أمام بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر.

وطلب سواريز من لاعبي الأهلي تنفيذ تعليماته حتى يتحقق هدف الفريق في النهاية بالفوز خاصة وأن المباريات الماضية شهدت عدم إستجابة بعض اللاعبين لتعليماته.