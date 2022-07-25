شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعتذر لياسر إبراهيم مدافع الأهلى بعد صورة ساخرة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، بعد صورة ساخرة نشرها لاعب الفريق الأبيض عبر حسابه الشخصي على انستجرام، عن الهدف الذي أحرزه في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على انستجرام بعد قيامه بحذف الصورة الساخرة: اعتذار واجب لواحد من الناس اللي انا بعزها جدا "ياسر ابراهيم" عن الصورة اللي نزلت، أنا بقدر وبحترم ياسر جدا، الـ mentions كانوا كتير جدا وماخدتش بالي خالص من الصورة، شكرا.

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقينعلى استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.