شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من كاف عن موقف مباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشكل شفوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موقف مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لهما شهر سبتمبر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، سواء باقامتهما أو ترحيل موعدهما بعد تأجيل انطلاق بطولة أمم افريقيا الي يناير 2024.
ويرغب مجلس إدارة اتحاد الكرة في التجهيز لمعسكر شهر سبتمبر وفي حالة تأجيل مباراتي مالاوي يرغب المجلس في خوض ودية او اثنين في شهر سبتمبر بناء علي طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا.
ويحتل المنتخب المصرى المركز الرابع بالمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2023 بكوت إيفوار برصيد 3 نقاط .
حيث خاض المنتخب المصرى مباريتان حيث تمكن من الفوز على غينيا بهدف مقابل لاشئ فى الجولة الاولى و تلقى الهزيمة أمام إثوبيا بهدفين مقابل لاشئ فى الجولة الثانية.