شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من كاف عن موقف مباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشكل شفوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موقف مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لهما شهر سبتمبر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، سواء باقامتهما أو ترحيل موعدهما بعد تأجيل انطلاق بطولة أمم افريقيا الي يناير 2024.

ويرغب مجلس إدارة اتحاد الكرة في التجهيز لمعسكر شهر سبتمبر وفي حالة تأجيل مباراتي مالاوي يرغب المجلس في خوض ودية او اثنين في شهر سبتمبر بناء علي طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم.