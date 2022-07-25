شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحدد مصير السولية بعد الأشعة والمؤشرات الأولية تؤكد غيابه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة مدة غياب عمرو السولية لاعب الفريق بعدما غادر مباراة الجونة أمس للإصابة، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب مباراة الجونة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

وغادر عمرو السولية مباراة الجونة التي أقيمت أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز والتى إنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.

ورغم عدم إعلان الأهلي عن حجم إصابة السولية حتى الأن إلا أن موسم اللاعب إنتهى تقريباً بسبب الإصابة التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها الساعات المقبلة.

ويخسر الأهلي خلال الفترة الحالية جهود عدد كبير من لاعبيه للأصابة حيث يغيب عنه ، كلاً من : محمد شريف ، بيرسي تاو ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، عمار حمدي وأخيراً عمرو السولية الذي أُصيب في مباراة الجونة أمس .

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد ، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز .