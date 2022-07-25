شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع خطة الفوز على إيسترن كومبانى فى معسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم النادي المصري اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق إيسترن كومباني في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، خطة الفوز على إيسترن كومباني في المران الأخير المقرر إقامته مساء اليوم.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على أن جماهير المصري لن تقبل إلا بالفوز، محذراً لاعبي الفريق البورسعيدي من إهدار أي فرصة أمام إيسترن كومباني ، خاصة وأن فريق إيسترن كومباني يعتمد على الأداء الدفاعي بشكل كبير.

وراجع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق إيسترن كومباني في الدوري العام، وأخرها مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الجولة 26 بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.