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شوبير يكشف عن بطل الدوري هذا الموسم .. شوبير : لو فاز على الزمالك سيتوج باللقب

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عن توقعاته للنادي الذي سيحصل على لقب بطل الممتاز هذا الموسم.

صفيح ساخن

وقال شوبير : "الدوري أصبح على صفيح ساخن وبيراميدز كان بعيدا لكن نتائج الأهلي وفوز بيراميدز عليه أعاده للمنافسة من جديد".

وأضاف: " بيراميدز قدم مباراة مميزة للغاية أمام الإسماعيلي واستحق الانتصار كما أن عبدالله السعيد قدم لقاء رائعا".

وتابع: "لو بيراميدز فاز على الزمالك الفارق سيصبح نقطة وحيدة، وبالتالي من يفوز بكل مبارياته القادمة سيتوج بطلا للدوري المصري هذا الموسم".

وأكمل : "الزمالك فرصه في الفوز بالدوري 40%، بينما الأهلي وبيراميدز لكل منهما 30%".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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