«تنازل عن ملايين للزمالك» .. شوبير يكشف كواليس رحيل «طارق حامد»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام تفاصيل رحيل طارق حامد نجم الزمالك السابق وانضمامه لفريق اتحاد جده.

وأكد شوبير أن الزمالك لم يفرض عقوبات علي طارق حامد تقدر ب ٨ ملايين جنيه مشددا أن تلك هي المستحقات المتبقيه في عقد طارق حامد.

وأضاف أن طارق حامد فضل التنازل عن تلك المستحقات من أجل الانضمام لمعسكر اتحاد جده مشددا أن الاعب لو انتظر لنهاية شهر أغسطس كان سيكون من الصعب انضمامه للفريق السعودي.

وتابع أن الزمالك استفاد كثيرا من تلك الاتفاقات بين اللاعب والفريق

ابو جبل

وعن محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق فأكد أن اللاعب انهي الاتفاق علي الانضمام لفريق المصري البورسعيدي مشددا أن انضمامه للفريق مصري سيجعل مهمته أسهل.

وتابع أن ابو جبل لن يواجه أزمة في توقيت رحيله خاصة وأنه انضم لفريق مصري.

وأكمل أن ختيار ابو جبل لفريق المصري أمر جيد خاصة وأنه نادي ذو شعبية وجماهيرية كبيرة.