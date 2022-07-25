شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك بتحكيم أجنبى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولى نادى بيراميدز بالاستعانة بتحكيم أجنبى فى مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، المقرر اقامتها على استاد القاهرة الدولى، نظرًا لأهمية وحساسية المباراة، كون الفريقان يتنافسان على لقب الدورى، ونتيجة اللقاء ستكون فاصلة فى تحديد مصير اللقب.

وخاطب بيراميدز اتحاد الكرة فى وقت سابق لمطالبته باستقدام حكام اجانب فى جميع مبارياته المتبقية فى مسابقة الدورى، على ان يتحمل الفريق السماوى تكلفة الاستعانة بصافرة اجنبية، إلا إن الأمر لم يتم تطبيقه لصعوبة الاستعانة بحكام أجانب فى 10 مواجهات بالدورى، الا إن بيراميدز يتمسك بالاستعانة بحكام أجانب فى مواجهة الزمالك.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة الأخبرة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدورى على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة، أحرز أهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38 ومحمود صابر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وقال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز أنه من الضروري العمل سريعا بعد مباراة الإسماعيلي والتركيز في المواجهات المقبلة، والفريق أمامه مواجهة صعبة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، ومن الضروري الفوز بها وهناك 8 مباريات متوالية لابد من الفوز بها دون النظر لنتائج باقي المنافسين في الدوري لأن الفوز وحده سيمنح الفريق المنافسة في النهايةـ مؤكدًا أنه سعيد بأداء اللاعبين وتركيزهم الكبير وأن بعض المباريات كانت العديد من الفرص تضيع وسعيد للغاية بأن اللاعبين يتطورون من مباراة لأخرى، والفريق يعلم جيدا أنه من المهم مواصلة مسيرة الفوز والانتصارات وكل نقطة لها ثمنها ولابد من الفوز بها حتى آخر لحظة في الدوري