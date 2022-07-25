شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يرشح الأهلى للمشاركة فى بطولة أفريقيا bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي اتحاد كرة السلة مخاطبة نظرائهم بالاتحاد الأفريقي للعبة، لترشيح فريق سلة الأهلى رجال للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأنديةBAL ، بصفته حامل لقب الدورى في النسخة الماضية.

وتوج الأهلى بلقب بطولة دورى السوبر ، بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين لحسم البطل ، وجاءت نتيجة الأشواط بالتعادل فى الفترة الأولى 14/14، وفى الفترة الثانية أنهى الاتحاد الشوط لصالحه 31/33، وفى الفترة الثالثة تقدم الأهلى 60/47.

وكان الأهلى والاتحاد قد تعادلا فى عدد مرات الفوز فى الجولات الأربع الأولى 2/2 فتم اللجوء للمباراة الخامسة لتفصل بينهما.

من ناحية أخرى ، وافق مسئولى اتحاد كرة السلة على إقامة مهرجان الميني باسكت الصيفي بمدينة الأسكندرية خلال شهر سبتمبر 2022 ، و كذلك الموافقة على إقامة دراسات لحكام 3*3 لفروع الغربية والسويس والقاهرة .