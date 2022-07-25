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اتحاد السلة يرشح الأهلى للمشاركة فى بطولة أفريقيا bal

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القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي اتحاد كرة السلة مخاطبة نظرائهم بالاتحاد الأفريقي للعبة، لترشيح فريق سلة الأهلى رجال للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأنديةBAL  ، بصفته حامل لقب الدورى في النسخة الماضية.

وتوج الأهلى بلقب بطولة دورى السوبر ، بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين لحسم البطل ، وجاءت نتيجة الأشواط بالتعادل فى الفترة الأولى 14/14، وفى الفترة الثانية أنهى الاتحاد الشوط لصالحه 31/33، وفى الفترة الثالثة تقدم الأهلى 60/47.

 وكان الأهلى والاتحاد قد تعادلا فى عدد مرات الفوز فى الجولات الأربع الأولى 2/2 فتم اللجوء للمباراة الخامسة لتفصل بينهما.

من ناحية أخرى ، وافق مسئولى اتحاد كرة السلة على إقامة مهرجان الميني باسكت الصيفي بمدينة الأسكندرية خلال شهر سبتمبر 2022 ، و كذلك الموافقة  على إقامة دراسات لحكام 3*3 لفروع الغربية والسويس والقاهرة .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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