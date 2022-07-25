شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يعود لتشكيل الأهلى أمام المقاصة بعد إصابة السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز بعد إنتهاء إيقافه.

وخرج اللاعب المالي من قائمة الأهلي لمباراة الجونة التى أقيمت أمس في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز والتى إنتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة وذلك بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن يعود ديانج لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة كما تبدو حظوظ مشاركته في التشكيل الأساسي قوية بسبب غياب عمرو السولية للأصابة.

وخرج السولية من مباراة الجونة أمس للأصابة ما يجعل فرص ديانج كبيرة في التواجد ضمن التشكيل الأساسي لمباراة المقاصة التى يرغب الأهلي في الفوز فيها من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج ببطولة الدوري الممتاز.