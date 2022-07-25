شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد أحمد مدبولى أمام الجونة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه القادمة ضد الجونة والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب الأخير بالغردقة، فى إطار الأسبوع الـ 27 من عمر مسابقة الدوري العام، للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية، ليغيب عن المباراة القادمة وفقا للائحة المسابقة.

ويعد "مدبولي" من أكثر لاعبي الدراويش مشاركة هذا الموسم ضمن منافسات الدوري برصيد 24 مباراة بواقع 1691 دقيقة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.