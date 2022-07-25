شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الإسماعيلى لحل أزمة إيقاف القيد قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى جهوده خلال الأيام الأخيرة لتسديد عقوبة المحترف التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق لإنهاء أزمة إيقاف القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تلقى اتحاد الكرة خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف النادى الإسماعيلى عن القيد بسبب عدم تسديد النادى لعقوبة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق.

وجاء نص الخطاب ليؤكد ايقاف القيد للنادي الإسماعيلي لحين سداد قيمة العقوبة بدون تحديد مدة الإيقاف ، وفى وقت سابق قررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم النادي الإسماعيلي 600 ألف دولار لصالح لاعبه السابق التونسى لسعد الجزيرى.

وكان الجزيرى الذى انضم للإسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار، إذ أصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وكان الإسماعيلى مطالباً بتسديد مايقرب من 12 مليون جنيه للاعب ، حتى لايتم حرمانه من القيد لمدة 3 سنوات.