«كنت عدي من الممر الشرفي وما تسلمش على مرتضى» .. ميدو يوجه رسالة لسيد عبد الحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، تعليقا على عدم عبوره للمر الشرفي بعد نهائي كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامجه "الريمونتادا" عبر قناة المحور: " أولا تصريحاته فيا يخص كرامته وعدم قبول الإهانة أنا أدعمه في هذا الأمر وأقول له أنت راجل "جدع ودكر"، لأنك لم تقبل الإهانة، وكلام محترم جدا فنحن لا نريد إهانة لأي شخص".

وأضاف:" فيما يخص رفضه عبور الممر الشرفي لنهائي كأس مصر، فالزمالك لم يقر البروتوكول الخاص بمراسم تتويج الفائز بكأس مصر، ولكن اتحاد الكرة ارسل هذا البروتوكول للناديين وكان من الضروري الالتزام به، مفروض ان هناك أمر جيد بدأ يُفعل ويجب تشجيعه".

وتابع:" الممر الشرفي يا كابتن سيد نادي الزمالك بتاريخه ونجومه قاموا به احتراما لك ولتاريخك والعلاقات الطيبة بين النادييين، لكن البعض شوة هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، كنت سأكون معك وأدعمك لو دخلت الممر الشرفي وبعدها لا تصافح مرتضى منصور وانت هنا رجل 100% لكن المشهد أن تخرج منفردًا فهذا ليس تصرف يصدر من مدير كرة".

وتابع معاتباً زميله بمنتخب مصر السابق :" أعاتب سيد عبد الحفيظ على أنه لم يفهم قيمة الممر الشرفي، فهو ليس له علاقة بمرتضى منصور، لكن قيمته له علاقة بالأهلي والزمالك أكبر ناديين في افريقيا، لو الأهلي كان فاز بالمباراة كان لاعبو الزمالك سيقوموا بعبور الممر الشرفي لأنها تعليمات من اتحاد الكرة، وعبور الممر يعتبر تكريم لمشواري كفريق في البطولة".

وأكد ميدو عن تعاطفه ودعمه لسيد عبد الحفيظ ورفضه إهانة لاعب الأهلي السابق قائلا :" أنا مع سيد عبد الحفيظ قلبا وقالبًا، لأن لا يقبل الإهانة ولا يمكن الدخول في جدل لكن ما علاقة الممر الشرفي الذي اقره اتحاد الكرة وأزمتك مع مرتضى منصور، كان يجب عليك عبور الممر الشرفي وتصعد منصة تسليم الميداليات ولا تصافح مرتضى منصور أثناء مرورك على المنصة الشرفية".

وأتم ميدو:""انت خسرت أمام الزمالك "كورة"، فريق كان أفضلا منك وفاز عليك لو انا منك وانا بقول لهم مبروك اقول لهم سنحصد الدوري في النهاية هذا هو البطل".