«ما خدتش بالي خالص من الصورة» .. زيزو يعتذر لـ «ياسر إبراهيم»

الشارقة - اميمة ياسر - قدم اللاعب أحمد سيد "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعتذار إلي ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، على صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال مباراة القمة.

وكتب زيزو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " : "اعتذار واجب لواحد من الناس اللي أنا بعزها جدًا (ياسر إبراهيم) عن الصورة اللي نزلت، أنا بحترم وبقدر ياسر جدا، الـ mentions كانو كتير جدًا وما خدتش بالي خالص من الصورة، شكرًا".

وكان لاعب نادي الزمالك، نشر صورة ساخرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تجمعه بمدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم في أثناء محاولة الأخير اللحاق به في إحدى الهجمات من مباراة القمة الأخيرة، ويتضح من خلال الصورة أن بعضا من جماهير ركبوا مقطعا ساخرا على تلك الصورة من فيلم «الكيت كات» للسخرية من ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي والذي لم يتمكن من اللحاق بـ «زيزو».

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بهم المسابقة