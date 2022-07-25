شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الظهور الأول للفراعنة فى كأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك منتخب مصر فى كأس العالم للقارات بالمكسيك لأول مرة فى تاريخه في مثل هذا اليوم 25 يوليو 1999.

وكان منتخب مصر قد توج بطلا لكأس الأمم الافريقية التى أقيمت فى بوركينا فاسو "1998"، وكانت قائمة المنتخب المصرى بقيادة الجنرال محمود الجوهرى مكونة من: "نادر السيد، إبراهيم حسن، محمد عمارة، هانى رمزى، سمير كمونة، محمد يوسف، ياسر رضوان، حسام حسن(كابتن الفريق)،عبدالستار صبرى، ياسر ريان، هادى خشبة، عبد الحميد بسيونى، حازم إمام، عبد الظاهر السقا، عصام الحضرى، أحمد حسن، حسام عبد المنعم، خالد بيبو، وليد صلاح الدين".

وكانت أول مباراة للفراعنة في مثل هذا اليوم 25/7 عام "1999" عندما واجه منتخب بوليفيا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل هدفى مصر عبد الستار صبرى بعد مرور ثمانى دقائق، وياسر رضوان فى الدقيقة "63" من الشوط الثانى.

وجاء تشكيل مصر فى أول مباراة كالتالى: عصام الحضرى، إبراهيم حسن، عبد الظاهر السقا، مدحت عبد الهادى، محمد يوسف، أحمد حسن، هانى رمزى، ياسر رضوان، عبدالستار صبرى (خالد بيبو ق75)، حازم إمام (هادى خشبة ق84) ،حسام حسن (عبدالحميد بسيونى ق61).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.