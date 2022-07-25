شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بطلا للسوبر المحلى للمرة السادسة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً على حرس الحدود بهدف دون رد ليعلن تتويجه بطلا للسوبر المحلى في نسخته العاشرة في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2010 .

سجل محمد أبوتريكة هدف الاهلى فى الدقيقة "61" من الشوط الثانى، ليحقق الأهلى لقبه السادس ، وكان تشكيل الأهلى بقيادة حسام البدرى فى هذه المباراة مكون من :شريف إكرامى، شريف عبدالفضيل، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام عاشور، حسام غالى"كابتن الفريق"، أحمد حسن، محمد أبوتريكة (عفروتو)، فرانسيس (محمد طلعت).

وتشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مكون من: على فرج، محمد مكى(عبدالرحمن فاروق)، إسلام رمضان، إسلام الشاطر، أحمد كمال، أحمد سالم صافى (نداى)، محمد حليم "كابتن الفريق"، محمد الهردة (عبدالرحمن محيى)،أحمد عيد عبدالملك، أحمد عبدالغنى، أحمد حسن مكى.

وأدار المباراة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، والذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من سيد معوض، وأحمد عبدالغنى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.