إيسترن كومبانى يدخل معسكرا مغلقا اليوم فى الإسكندرية استعدادا للمصرى بالدورى

القاهرة - سامية سيد - استقر علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، على الدخول فى معسكر مغلق اليوم الاثنين فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء، فى إطار الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى.

وطالب علاء عبدالعال المدير الفني من لاعبي الفريق، ضرورى بذل الجهد لتحقيق الفوز وتجميع النقاط، والتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط في النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط خاصة أنه لازال هناك أمل فى البقاء.

وشارك فراس بن عيفية فى تدريبات إيسترن كومبانى بشكل طبيعى ليكون جاهزا للدخول فى قائمة الفريق أمام المصرى، بينما لايزال أحمد أمين قفة يبتعد عن تدريبات الفريق بعد إصابته بمزق كامل في منشأ عضلة الضامة التي أبعدته لأكثر من شهر عن مباريات فريقه في الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى الضامة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى، والذى بدأ عملية التأهيل من هذه الإصابة بعد شفائه من المزق، وسيحتاج 15 يوما على الأقل ليكون جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى الذى في أشد الحاجة لخدماته للخروج من منطقة الخطر في الجدول.

كما يغيب أحمد دعدور حارس مرمى الفريق عن التدريبات بعد إصابته بفيروس كورونا، وينتظر اللاعب عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته من الفيروس للعودة مجددا لعرين الفريق، في الوقت الذى اقترب الحسينى طه مدافع الفريق من العودة لصفوف الفريق بعد 10 أيام بعد فك الجبس لإصابته في مزق في أنكل القدم.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.