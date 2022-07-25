شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم "برنس الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ "56" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ56 فهو من مواليد 25 يوليو 1966، ويعد أشرف قاسم الذى اشتهر بلقب برنس الكرة المصرية أحد أفضل المدافعين فى تاريخ القلعة البيضاء، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 واستمر حتى اعتزاله موسم 1996-1997، اشركه محمود أبورجيلة لأول مرة في مباراة الترسانة 28 يونيو 1984 كبديل لإسماعيل يوسف وهو دون الثامنة عشرة من عمره.

حقق أشرف قاسم مع الزمالك 11 لقبا منها 4 دوري عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الأفريقي عام 1997، والأفرواسيوي عام 1989.

سجل أشرف قاسم بقميص الزمالك 28 هدفا، حيث تميز بإجادته تسديد ضربات الجزاء، وضربات الرأس، بواقع 22 هدفا في مسابقة الدوري، وثلاثة أهداف في كأس مصر، وأخرى في أفريقيا.

احترف برنس الكرة المصرية فى صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994 ونال لقب أفضل مدافع في البطولة، وثاني أفضل لاعب.

شارك أشرف قاسم دوليا وهو في دون التاسعة عشرة من عمره، حيث شارك لأول مرة أمام كوت ديفوار وديا في 31 يناير 1985.

ساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة عندما تصدى لركلة الحسم فى المباراة النهائية فى شباك الكاميرون، وحارسها الكبير توماس نكونو، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

شارك أيضا مع المنتخب في كأس الأمم 3 نسخ أخري أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا في تونس 1994.

لعب 74 مباراة دولية، منها 55 مباراة معتمدة، سجل خلالها 3 أهداف، منها هدف وحيد معتمد، كان اخر ظهور دولي له في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مالي 1994 بتونس.

تولي أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية.