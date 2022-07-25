شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للخماسى الحديث للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في الواحدة ظهر اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

ويشارك فى المؤتمر المهندس "هشام حطب" رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، والدكتور "كلاوس شورمان" رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور "حسن مصطفى" رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور "محمود حسين" رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، والمهندس "شريف العريان" رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، وبعض اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

وسيتم الكشف خلال المؤتمر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين ، وتشهد البطولة مشاركة 43 دولة، مع استمرار غياب كل من روسيا وبيلاروسيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتمكن الثنائي المصري "أحمد حامد" و"إسلام حامد" من الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة التتابع للرجال باليوم الأول للمنافسات، فيما حقق المنتخب الكوري الجنوبي المكون من "جينهوا جونج وجون وانجيت" الميدالية الذهبية واحتل المنتخب التشيكي المكون من "مانويل توما وفيليب هوسكا" المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11 لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل" ، فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".