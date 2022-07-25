التايكوندو يتوجه إلى بلغاريا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين

ويرافق البعثة الجهاز الفني بقيادة محمود خليل المدير الفني و مصطفي عبد العظيم مدرب عام وعلاء إسماعيل مدرب عام و محمود هارون مدرب فيما يرأس البعثة المهندس مصطفي تغلب عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.

حصل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على بعض المميزات التى تساعده لتحقيق نتائج إيجابية فى الأولمبياد.

ووقع اللاعب العقد الخاص بالمنحة داخل مقر الاتحاد، ومن جانبه قام محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام علي المنتخب المصرى الأول للتايكوندو بشرح برنامج المنحة للاعب، والتي على إثرها قام اللاعب بالتوقيع بعد دراسة العقد مع الشركات التي تقوم برعايته.