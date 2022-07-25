شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الطيب وابنتها حالة حب للرياضة منذ نعومة الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص نجمة الإسكواش نور الطيب دائما على تواجد ابنتها فريدة معها داخل فى حياتها الرياضية سواء فى الملعب الزجاجى أو صالة الجيم لغرس حب الرياضة لإبنتها منذ نعومة أظافرها وهى أيضا أبنه بطل الإسكواش على فرج .

ويتضح بقوة أن الزواج و الإنجاب لم يؤثرا على حب الرياضة لدى نور الطيب فهى تسعى لتحقيق المعادلة الناجحة و التحدى بين كلا الإثنين .

و تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 3 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 11، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 10.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نور الطيب بصحبة إبنتها فى الصور التالية :