شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. علي معلول يوقع للأهلى ليدشن رحلة تاريخية لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت رحلة التونسى على معلول مع النادى الأهلى في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة.

كثيرون للغاية اللاعبون الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلى، ولكن قليلين من تركوا بصمات لا تنسى داخل جدران القلعة الحمراء، بعضهم تشعر وكأنه ولد فى القاهرة وترعرع بين جنبات مختار التتش، وأصبح جنديا فى الكتيبة الأهلاوى يلبى النداء متى يحتاجه المارد الأحمر حتى صنع قصة عشق مع جماهير الأهلى تخطت الحدود، الدولى التونسى على معلول يستحق أن يكون على رأس هؤلاء.

اجمالا خاض معلول مع الأهلى 204 مباراة بكل البطولات سجل 37 هدفا وصنع 59 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين والسوبر الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

النجم التونسى على معلول والذى يواصل تألقه مع الأهلي، يعد اللاعب الأهم فى الفريق فى الفترة الماضية، حيث تسببت أهدافه وتمريراته الحاسمة فى منح فريق الانتصارات فى العديد من المباريات.

أصبح علي معلول أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ الأهلي بالدوري المصري برصيد "27" هدفا، ليتفوق بذلك على المغربي وليد أزارو الذي سجل "26" هدفا.

معلول سجل 38 هدفا في مختلف البطولات وصنع 62 هدفا للنادي الأهلي منذ انضمامه، وهو أعلى ثالث لاعب صناعة للأهداف مع الأهلي في الألفية الجديدة بعد أحمد فتحي صاحب الـ63 أسيست، وعبد الله السعيد صاحب الـ68 أسيست.

فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة بإجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا.