شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى قائد الجبهة اليمنى فى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"30" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل التونسى حمزة المثلوثى، نجم الزمالك اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ "30" فهو من مواليد 25 يوليو 1992، وكان الزمالك تعاقد مع حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى الصفاقسي التونسي،ليكون بديلا للتونسى حمدى النقاز الذى رحل عن القلعة البيضاء.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 53 مباراة في كل البطولات ونجح في صناعة 3 أهداف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الدوري وكأس مصر.

وتشبه جماهير الصفاقسى المثلوثى بالتونسى على معلول، ظهير الفريق السابق والمنتقل لنادى الأهلى، لكن فى الجبهة اليمنى خصوصا أنه يمتلك نفس القدرات التى يملكها معلول بإجادة اللعب فى أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح المهاجم.

شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسى بشكل عام فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية، أما مع المنتخب التونسى شارك المثلوثى فى 36 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.