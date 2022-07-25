شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود إمام عاشور في مواجهة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جهود امام عاشور لاعب الوسط في مواجهة فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل، في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب إمام عاشور عن الزمالك في مواجهة سموحة أمس الأحد بسبب الايقاف بعد حصوله علي ثلاث بطاقات صفراء، علي ان يعود اللاعب لقائمة فريقه في مواجهة فيوتشر.

واستعان فيريرا بمباراة فيوتشر أمام البنك الأهلي التي فاز بها فيوتشر بنتيجة 4 / 1 l، كما حرص البروفيسور علي مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر التي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0، وذلك من أجل دراسة الخصم جيدًا والوقوف علي مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.