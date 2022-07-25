شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحقق 4 رباعيات بالدوري تحت قيادة علي ماهر في الموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، المدير الفني للفريق، مسار الانتصارات من جديد، بعدما حقق فوزا كبيرا على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام.

وجاءت رباعية فيوتشر في شباك البنك الأهلي لتكون رابع رباعية في الدوري العام بالموسم الجاري تحت قيادة علي ماهر، حيث جاءت رباعيات فيوتشر كالتالي:

ـ فوز فيوتشر على إيسترن كومباني الدور الأول: 4/1

ـ فوز فيوتشر على سموحة في الدور الثاني: 4/0

ـ فوز فيوتشر على الاتحاد في الدور الثاني: 4/3

ـ فوز فيوتشر على البنك الأهلي في الدور الثاني: 4/1

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفا واستقبلت شباكهم 48 هدفا آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.