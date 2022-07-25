شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقات قوية في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية اجتماعات مكثفة من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية تُساهم في دعم المراكز التى أثبتت المباريات الماضية إنها تحتاج تدعيم على وجه السرعة.

وشهد اليومين الماضيين إجتماعات لمحمود الخطيب رئيس النادي مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني وكذلك مع لجنة التخطيط للكرة ومع لجنة التخطيط للكرة.

وناقش رئيس الأهلي مع لجنة التخطيط عدة أمور تتعلق بالصفقات الجديدة وغيرها من الأمور التى تُعيد للفريق إنتصاراته المحلية وتُجهّزه للمنافسه على جميع البطولات في الموسم المقبل بعد خسارة كأس مصر مؤخراً أمام الزمالك.