شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طلعت يوسف يُعلق على خسارة الجونة أمام الأهلي المصري بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري we المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" لم أشعر بخطورة الأهلي في الشوط الأول، والإرهاق ظهر على عدد من اللاعبين في الشوط الثاني".



وأضاف:" أشكر اللاعبين على المجهود المبذول في اللقاء أمام الأهلي رغم الخسارة بثنائية، وطريقة الأهلي في البداية كانت هجومية بحته".

وتابع:" لا يمكنني أن أهاجم الأهلي وافتح الملعب، فهناك فوارق بينا وبين النادي الأهلي.

وحقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ26 بمسابقة دوري We المصري.

وأصبح رصيد الأهلي 51 نقطة في المركز الثالث، كما يمتلك الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد المقاولون العرب والإسماعيلي، في المقابل توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري بنتيجة (2-0)، بجانب الخسارة من الغريم الزمالك مساء الخميس الماضي بنتيجة (2-1) في نهائي كأس مصر بالنسخة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد مصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل، ضمن حسابات الجولة الـ27.



أكد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنه لا يبحث سوى عن الفوز خلال تواجده مع القلعة الحمراء.



وأضاف سواريش في تصريحات صحفية:"أشكر جميع اللاعبين، الأيام الماضية كانت صعبة على الجميع لأننا نلعب في ظروف قاسية".

وتابع:"هناك إصابات جديدة داخل الفريق، ومن المستحيل أن يحصل ذلك في أي دوري في العالم من ضغط المباريات".

وعن نتائج الفريق مؤخرًا، رد المدير الفني البرتغالي:"أتحمل مسؤولية الخسارة من بيراميدز والزمالك، ويجب عليّ أن أدافع على اللاعبين".

وواصل:"هناك احتمالات بوجود إصابات قاسية خلال الفترة المقبلة، بسبب ضغط المباريات والظروف هنا صعبة".

وأكمل:"لا نمتلك سوى مهاجم واحد، ولا بد من القتال من أجل تحقيق الفوز".

ووجه سواريش رسالة للاعبين في نهاية تصريحاته، قائلًا:"أنا لا أنظر إلى السن، مَن سيجتهد في التدريب سيتواجد في المباراة".

وكان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدفين دون رد، في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن حسابات الجولة الـ26 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن رصيد الأهلي وصل للنقطة 51 حيث يتواجد الفريق الأحمر في المركز الثالث، كما يمتلك الفريق مباراتين مؤجلتين ضد المقاولون العرب والإسماعيلي.

وكان لاعبو نادي الجونة والأهلي، قد أقاموا ممرًا شرفيًا لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، قبل بداية مباراة الفريقين، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE المصري، على ملعب الأهلي WE السلام.

وقبل انطلاق المباراة، أقام لاعبي الأهلي والجونة، ممرًا شرفيًا للشناوي، لتهنئته على فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وفاز الشناوي بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لأول مرة في مسيرته، متفوقا على المالي أليو ديانج زميله في الأهلي، والمغربي أشرف داري نجم الوداد البيضاوي.