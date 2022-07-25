شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز عمر السعيد للعودة لقائمة الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، المهاجم عمر السعيد، للعودة لقائمة فريقه خلال مواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحدد فيريرا برنامج تدريبي خاص لعمر السعيد من أجل تجهيزه لمواجهة فيوتشر، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك فى خط الهجوم بعد رحيد أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

ويغيب عمر السعيد عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإجهاد العضلي والإصابة ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف فى صالة الجيم من أجل العودة سريعًا.

وكان فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر للمرة الـ 28 فى تاريخه، بعدما حقق الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائى كأس مصر لعام 2021 التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضىى، على استاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.