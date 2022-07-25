شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتسلم تقريرا من طبيب الأهلي عن حالة 7 مُصابين في الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسّلم ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق عن حالة المُصابين في القلعة الحمراء ، وأستفسر المدير الفني من الطبيب عن موقف المُصابين ومدى إستجابتهم للبرامج التأهيلية التى يخوضوها حالياً ضمن برامج تأهيلهم وعودتهم للتدريبات الجماعية.

ويأمل ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي في استعادة اللاعبين المصابين في أقرب وقت لتدعيم صفوف الفريق، في ظل الإصابات المتعددة التي تلاحق العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وفي هذا الشأن ، فقد أعلن الجهاز الطبي إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق ، وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب يخضع حالياً لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.

فيما بدأ محمد شريف، مهاجم الفريق في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك ، ويحتاج محمد شريف إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية ، وخضع محمد شريف لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على إصابته، وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه لمدة تصل إلى شهرين.

أما الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق فقد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية قبل مباراة الجونة الأخيرة بالدوري بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية للتعافي من إصابته التى كانت عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن عمار حمدي، لاعب الفريق يخضع لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر .

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع للقياسات البدنية والفحوصات بعد نحو 30 يومًا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

وفيما يتعلق بموقف ، أكرم توفيق، لاعب الفريق فقد بدأ المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من جراحة الرباط الصليبي.

وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام، قبل المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية خلال شهر من الآن.

وكشف طبيب الفريق موقف حسين الشحات، لاعب الفريق الذي سيخضع لإجراء عملية جراحية نهاية الأسبوع الجاري بمستشفى إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم .

ومن المقرر أن يغادر حسين الشحات القاهرة في غضون أيام قليلة فور الانتهاء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول ، وأعلن الجهاز الطبي إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة.

كما يعاني محمد محمود من آلام في العضلة الخلفية حرمته من دخول قائمة مباراة الجونة أمس في الدوري.