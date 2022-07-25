شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية بأتوبيس مكشوف لوفود البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، جلسة مع اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، لبحث آخر استعدادات المحافظة لاستضافة منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام، المقرر إقامتها فى الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجارى.

وتطرق الاجتماع إلى كافة الأمور التنظيمية المرتبطة بالحدث الرياضي العربي من أجل إخراجه بالشكل اللائق، والذي يليق بمكانة مصر التاريخية وتقديم كل الدعم لراحة ضيوف مصر من الأشقاء العرب.

ومن جانبه كشف عادل فهيم عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع محافظ الإسكندرية، حيث تطرق لكافة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية لكمال الأجسام، وتم الاتفاق على القيام بجولة سياحية لمعالم الإسكندرية من خلال أتوبيس مكشوف، وكذلك عروض فنية شعبية في حفلتي الافتتاح والختام وسيلقي كلمة الافتتاح للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام، ويعقبها حفل عشاء لضيوف مصر والمشاركين في البطولة العربية لكمال الأجسام.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تستضيف الحدث الرياضي العربي خلال أيام 28 و29 و30 يوليو الجاري في نسختها الثانية والعشرين، والثامنة عشر للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية اللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد العربي الدكتور "عادل فهيم".

وتتميز البطولة العربية بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، بمشاركة 14 دولة عربية هي: العراق – السعودية – تونس – الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان– الإمارات – المغرب – السودان – الجزائر – اليمن – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.

وتقدم البطولة العربية لكافة المشاركين ما يلي: 16 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات وجوائز مالية تقدم لأول مره للثلاثة الأوائل ومكافآت أخرى للمراكز من الرابع حتى العاشر.