شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُجهز بديل عمورى بعد تأكد غيابه عن مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على تجهيز بديل عمرو عبد الفتاح عموري، لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تأكد غيابه عن الفريق البورسعيدي في مباراة إيسترن كومباني لتراكم البطاقات الصفراء، حيث يعتبر عموري أحد الأوراق الأساسية في تشكيل الفريق البورسعيدي منذ تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، في مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق إيسترن كومباني في الدوري العام، وأخرها مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الجولة 26 بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما. ويبحث الجهاز الفني للمصري عن تحديد نقاط القوة والضعف لدى إيسترن كومباني قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام. ونجح النادي المصري تحت قيادة حسام حسن بالأمس، في تحقيق أكبر انتصاراته في الموسم الجاري بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف، مع أداء مميز من لاعبي الفريق البورسعيدي.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.