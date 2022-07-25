شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الإسماعيلي يمر بأزمة كبيرة وأتمنى عودة الفريق للانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد بازوكا، نجم فريق الإسماعيلي سابقا، عن حزنه بسبب خسارة نادي الإسماعيلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز برباعية وعدم تقديم المستوى الفني القوي أمام خصم عنيد في حجم بيراميدز.

وقال سيد بازوكا، خلال تصريحات تليفزيونية: "فريق الإسماعيلي يمر هذه الفترة الحالية بأزمة فنية كبيرة وواضحة للجميع من جماهير القلعة الصفراء، وهو ما ظهر في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز".

وأضاف: "أتمنى تصحيح الأوضاع داخل فريق الإسماعيلي واستعادة نغمة الانتصارات هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز؛ لأنه لا يصح أن ينافس الفريق على الهبوط حتى آخر جولة بالدوري".